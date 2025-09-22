Nuevas críticas por la demora en el encendido de los semáforos de la Avenida de Galicia

Vista de la zona, hace unos días, en CambadosMónica Ferreirós

El encendido de los semáforos de la Avenida de Galicia se anunció hace tres semanas, pero ayer seguían apagados. Así lo denuncian usuarios de la vía en Cambados, que lamentan la demora y la persistencia de las condiciones de inseguridad, en el entorno del colegio San Tomé.

A principios de mes se había celebrado una reunión a cuatro bandas entre la Concellería de Obras, Enoturismo e Seguridade de Cambados, Augas de Galicia, la empresa adjudicataria de los trabajos Petrolam y personal de vigilancia de la Xunta, al ser esta vía de titularidad autonómica.

El edil responsable del área había enviado un mensaje de “tranquilidade” al haber alcanzado en este encuentro la decisión de poder volver a poner en marcha estos semáforos, consciente de que, tal y como se denunciaba a nivel vecinal, “había unha situación de perigo e inseguridade viaria enorme”.

La citada entidad Augas de Galicia adjudicó a principios del año 2023 el proyecto de mejora del saneamiento en el centro urbano de esta localidad cambadesa, así como la supresión de la ineficaz e irregular depuradora de O Facho, una actuación contratada en favor de Petrolam Infraestructuras por un precio, sin IVA, de 1.373.159 euros. Esto supuso 73.000 menos respecto al de licitación, y un plazo de ejecución de quince meses.

El objetivo principal de la obra es solucionar el problema del sistema en el centro urbano, un entramado sin separación de fecales y pluviales, pro lo que, cuando llueve, los bombeos principales carecen de capacidad y se producen “alivios” o vertidos.