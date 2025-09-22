Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

La Policía Autonómica denuncia a un supermercado de A Pobra por vender alcohol a menores de edad

La sanción económica que se le podría imponer a su propietario, según se trate de una infracción leve, grave o muy grave, oscila entre 60 y 600.000 euros

Chechu López
22/09/2025 03:21
IMG20250921022812
El parque infantil de O Castelo volvió a ser escenario de un botellónChechu Río

Un supermercado de A Pobra fue denunciado por la presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ese fue el resultado más destacado del control llevado a cabo en la jornada del sábado por parte de tres agentes de paisano de la Policía Autonómica que se desplazaron a la villa pobrense para llevar a cabo un operativo especial en colaboración con los agentes municipales. Además, procedieron a la identificación de 25 menores, pero ninguno de ellos fue sancionado, pues aunque se encontraban en una zona donde los jóvenes se juntan para hacer botellón, no estaban consumiendo las consideradas como bebidas espirituosas.

La denuncia, que podría llevar aparejada una sanción económica que oscila entre 60 y 600.000 euros, en función de si el expediente que se le abrió concluye que la infracción supuestamente cometida es de carácter leve, grave o muy grave, fue interpuesta en torno a las nueve de la noche cuando los policías accedieron al interior del establecimiento y detectaron la supuesta infracción.

Varios jóvenes de A Pobra, que indicaron que tuvieron conocimiento previo de la realización de ese control, comentaron que el negocio al que se le abrió un expediente es conocido por ese tipo de prácticas y que incluso siguió haciéndolo con posterioridad a que le hubieran comunicado que lo iban a denunciar. Igualmente, esos muchachos indicaron que, una vez que los policías autonómicos se marcharon de la localidad, se pudo ver a bastantes menores participando en el botellón que, como es habitual, se desarrolló hasta entrada la madrugada en el parque de O Castelo.

