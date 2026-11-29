Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

La Policía Local detuvo esta madrugada a un hombre que se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia después de que los agentes le diesen el alto. Los hechos ocurrieron en la calle Alejandro Cerecedo.

Al parecer, el conductor mostró una actitud desafiante y agresiva hacia la patrulla, por lo que se procedió a su arresto. Hasta allí se desplazaron también dos efectivos de la Policía Nacional.

Por otra parte, durante el turno de noche, la Policía Local también recibió un aviso por una pelea en la zona de TIR de Vilagarcía, cerca del parque Miguel Hernández y de Fexdega. Cuando llegaron al lugar, los implicados en el altercado ya habían abandonado la zona, por lo que no fue posible identificar a ninguno de ellos.