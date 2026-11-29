Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía Mónica Ferreirós

La ANPA del Centro de Educación Especial de Vilagarcía organiza este jueves 3 de diciembre una quedada por la discapacidad. Será a las 12:00 horas en la Plaza de Galicia para dar visibilidad a esta patología y apoyar la creación de un centro de día y residencia.

Para el centro la inclusión es responsabilidad de todos y todas, por esto mismo piden que la gente apoye esta causa y se sumen a la concentración por la discapacidad. Con la creación de un centro de día la entidad vilagarciana busca continuar mejorando los servicios para personas con diversidad funcional, ofreciendo un espacio en el que puedan convivir fuera de los horarios lectivos y desarrollar actividades inclusivas para todos.