Imagen de la Navidad en Vilagarcía MONICA VILA

La Mesa das Verbas quiere, un año más, premiar la creatividad en época navideña. Es por ello que ha decidido convocar una nueva edición de su certamen de relatos en colaboración con el Centro Comercial Arousa. El concurso está dirigido a todas las personas que quieran participar. Los requisitos es que el cuento tiene que ser un relato corto de máximo 600 palabras o que ocupe un folio. Debe ser entregado mecanografiado o mediante procesador de textos con tipo de letra Times New Roman y tamaño 12. Debe ser legible y no tener tachones. La temática debe ser ambientada en la época navideña. Los trabajos deben presentarse bajo plica y ser depositados en el buzón que hay en la segunda planta del Centro Comercial. El plazo para hacerlo será hasta el 31 de diciembre. El primer premio son 150 euros en vales de compra, el segundo son 100 y el tercero son 50 euros para gastar en los locales del Centro Comercial.