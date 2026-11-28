Colas para la compra de los bonos 'Son da Casa' Gonzalo Salgado

Los famosos bonos de ‘Son da Casa’ llegan de nuevo a Vilagarcía con motivo de la campaña de Navidad. El objetivo de esta iniciativa es aliviar el gasto que las familias de la localidad tienen por estas fechas y dinamizar al mismo tiempo el comercio y la hostelería. Así pues, la nueva edición de los vales subvencionados por el Concello arranca el martes a las doce del mediodía. Será a partir de ese momento que se podrán adquirir los bonos a través de la web ticket.vilagarcia.gal. En total se emiten 3.750 paquetes, que se podrán comprar a un precio de 20 euros y que –gracias a la aportación municipal– permitirán hacer compras por valor de 30.

Las normas son las de siempre desde que la exitosa iniciativa se puso en marcha. Solo se podrán recoger dos paquetes como máximo por cada persona mayor de edad y habrá que gastar los 30 euros como máximo hasta el 5 de enero en los establecimientos adheridos.

150 negocios

Actualmente hay unos 150 negocios de diversas ramas del comercio, del sector servicios y del hostelero. La lista pueda consultarse en la misma plataforma de compra. Por otra parte, los locales participantes deben estar debidamente identificados mediante el adhesivo correspondiente a la campaña de Navidad 2026/27, que entrega la asociación Zona Aberta o pueden recoger en la Concellería de Promoción Económica.

También en esta ocasión se pondrá un punto físico de venta para aquellas personas que no tengan acceso o no se manejen bien en la compra a través de internet. Será el sábado día 12 por la mañana en la Praza de Galicia. Para ese día se reservarán un total de 250 unidades. Para la compra en persona deberá presentarse el DNI.

Edición primavera

Esta es la segunda emisión de los bonos ‘Son da Casa’ que se realiza este año. A petición de la asociación Zona Aberta –y para contribuir a compensar la escasa actividad registrada durante la temporada de invierno– el Concello emitió una edición especial en primavera en la que se emitieron 1.875 unidades, la mitad que lo acostumbrado. Sumada esta a la campaña de Navidad, la inversión que la administración local destinó a esta iniciativa se elevó en 2026 a 56.250 euros. Una inyección con la que incentivar el consumo en la ciudad y que tiene un efecto multiplicador en la economía local.