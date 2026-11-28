Imagen de archivo de Sálvora

Un nuevo estudio ha constatado el gran valor micológico del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas. Este ha permitido descubrir por primera vez cuatro nuevas especies, una de ellas pionera a nivel nacional. La investigación ha sido capitaneada por Jaime Blanco, que incorpora al catálogo de la zona dos macromicetes presentes en la arousana Sálvora y también en Ons y Cíes. También añade análisis moleculares para confirmar la identidad de las nuevas especies. Desde la Xunta de Galicia señalan que los resultados de este proyecto amplían de forma significativa el conocimiento de la biodiversidad micológica del parque nacional, registrándose en total 108 ‘taxons’ en Cíes, 13 en Sálvora y 69 en Ons. Esto implica que hay en total en el catálogo 257 ‘taxons’ para Cíes y 63 para Sálvora.

En la investigación se encontraron especies que hasta el momento no había localizadas en Galicia, concretamente en Sálvora el ‘agaricus argyeroptamicus’ y el ‘coprinus xerophilus’.

Cabe recordar que entre 2017 y 2025 se realizaron prospecciones micológicas en diferentes hábitats terrestres de las islas Cíes y Sálvora, con 116 grupos de setas identificados.