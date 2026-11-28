Vilagarcía ya tiene encendidas las luces navideñas Mónica Ferreirós

Vilagarcía ya está sumergida en el espíritu de la Navidad. Miles de personas llenaron la Praza de Galicia para el encendido oficial que da el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más mágicas del año. El alcalde, Alberto Varela, y miembros del gobierno local se subieron a la carpa acompañados de Papá Noel y sus elfos para desear unas buenas fiestas a todos los niños y niñas de la ciudad. La lluvia dio una pequeña tregua durante la cuenta atrás y también para que sonase el ya conocido villancico 'En Vilagarcía xa é Nadal'. La recepción de Papá Noel y la actuación de Coda se traslada al Auditorio.