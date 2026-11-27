Varela y el edil José María González en un balance de un plan de asfaltados anterior Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía sacóa licitación el asfaltado de otros cuatro caminos de la red municipal. La intervención permitirá renovar el pavimento y las condiciones de seguridad vial en la Rúa Castro (Trabanca Sardiñeira), en la Praza Invisa (Marxión), en la Travesía Moscallo (Cornazo) y en la Rúa 1 de A Rosaleda, en Sobradelo.

La inversión a realizar asciende a 164.000 euros, que se confiancian a través del Plan Extraordinario Vía Depo. El plazo de presentación de ofertas se cierra el 17 de diciembre.

Los trabajos a realizar, explican fuentes municipales, incluyen labores de fresado mecánico, tratamiento previo de fochancas en las que el deterioro sea estructural y la posterior renovación del firme.

Además, se elevarán las tapas de registro y las arquetas de servicio y se construirán lombos reductores de velocidad. Otra medida será la colocación de señalización vertical y horizontal correspondiente. Cabe destacar que las medidas de seguridad en los caminos del rural es una demanda de las personas que residen en estos lugares, tras comprobar cómo se incrementó el tráfico en los últimos años en unas zonas donde, en muchas ocasiones, no hay aceras y hay puntos muy estrechos.

Plan Municipal

La mejora de estas cuatro calles se enmarca en el Plan Municipal de Asfaltados 2026, mediante el cual Ravella también desarrollará, durante los próximos meses, otras nueve intervenciones. Por un lado, a través del proyecto para el acceso al pabellón de Fexdega y las calles Catoira y valladares (As Carolinas), Souteolo (Rubiáns), Salgueiros (O Piñeiriño), Amizade (A Torre) y Petróglifos (Bamio), al que se destinan 310.360 euros a financiar directamente con fondos propios. Además, en breve arrancarán obras similares en Camiño de Renza (Sobrán) y en la Travesía Nogueirido (Bamio), con un presupuesto de otros 131.000 euros. Todo ello, supone una inversión de 650.660 euros.