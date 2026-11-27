El menú del día del SinSentido apuesta por platos de siempre pero con pequeños matices MONICA VILA

El menú del día sigue ocupando un lugar destacado en la hostelería.

Durante años ha sido una de las alternativas habituales para quienes, por motivos laborales o personales, comen fuera de casa y buscan una opción completa a un precio razonable.

Sin embargo, esta fórmula tradicional atraviesa un momento de incertidumbre.

El incremento de los costes, los cambios en los hábitos de consumo y la competencia de los supermercados están obligando a los establecimientos a revisar sus estrategias para mantener un formato que, pese a conservar su público, cada vez resulta más difícil de rentabilizar.

En los locales consultados, el precio del menú se mueve alrededor de los 15 euros. Una cantidad que, en la mayoría de los casos, incluye un primer plato, un segundo, bebida y la posibilidad de escoger entre postre o café.

Las condiciones varían según el establecimiento, aunque todos comparten una misma preocupación: conseguir que el número de servicios diarios permita cubrir gastos y mantener la oferta.

En Andaina Gastro Bar, Carmen, la encargada del establecimiento, reconoce que la demanda ha descendido respecto a años anteriores. La responsable considera que los supermercados están ocupando parte de ese mercado gracias a unos precios con los que la hostelería tradicional no puede competir.

El público trabajador es el que mayor peso tiene. Aproximadamente el 60% de quienes acuden a comer el menú del día son trabajadores, entre los que se encuentran profesores, empleados de banca y obreros.

El establecimiento ofrece su menú de martes a viernes por 15 euros e incluye un primer plato, un segundo, postre o café y una bebida.

También existe la posibilidad de pedir medio menú, compuesto por un único plato, por 13 euros.

Sin embargo, más allá de las tarifas, Carmen pone el acento en la necesidad de alcanzar un volumen mínimo de clientes.

En su caso, cifra en unos 45 menús diarios la cantidad necesaria para que la propuesta resulte rentable.

La encargada también advierte de que el futuro de la fórmula no está garantizado.

Considera que podría llegar un momento en el que los establecimientos dejen de ofrecer un menú completo y apuesten por un plato del día o una elaboración destacada a un precio más económico.

Fórmula que necesita volumen

La rentabilidad es también una de las cuestiones centrales para Adrián, encargado de Amor de Abuela y SinSentido.

En ambos establecimientos mantienen el menú del día como una de sus propuestas habituales, aunque son conscientes de que para que las cuentas salgan es necesario alcanzar un número determinado de servicios.

En Amor de Abuela, el menú completo cuesta 15 euros. La propuesta incluye primer y segundo plato, una bebida, pan y postre o café.

Para Adrián, el umbral de la rentabilidad se encuentra habitualmente entre los cincuenta y los sesenta menús diarios.

Una cifra que condiciona la organización de la cocina y la continuidad de esta oferta.

Su clientela está formada principalmente por profesores, empleados de banca y trabajadores de oficina.

En cuanto a la propuesta gastronómica, la intención es conservar los platos tradicionales, pero introducir en ellos algún elemento diferente. “Ofrecemos los platos de siempre, pero con algo más”, explica el gerente.

En sus menús pueden encontrarse elaboraciones como un arroz meloso de marisco con langostinos y mejillones o un salmón al horno con glaseado de miel y mostaza antigua.

La idea es combinar recetas reconocibles con pequeños matices que permitan ofrecer variedad.

El responsable coincide con Carmen en señalar a los supermercados como uno de los principales competidores.

Considera que resulta prácticamente imposible igualar sus precios y apunta que la situación afecta al conjunto de la hostelería.

De hecho, explica que algunos de los establecimientos de la zona suelen coordinarse para mantener unas tarifas similares en sus menús, de manera que, cuando se produce una subida, esta sea generalizada.

Esta misma filosofía se aplica a SinSentido, del que Adrián también es encargado y donde también ofrecen menú del día de lunes a viernes.

La temporada llega al menú

No todos los establecimientos siguen el mismo modelo a la hora de configurar sus propuestas.

En Tapería Vinoteca Xoxe’s, Javier, encargado del local, explica que trabajan con tres menús diferentes a lo largo del año: uno de otoño, otro de invierno y uno de primavera.

La intención es renovar la oferta con cada cambio de estación y dar protagonismo a los productos de temporada. La propuesta se estructura en cuatro primeros y cuatro segundos.

Dos de los primeros se mantienen de manera habitual y los restantes van cambiando. En los segundos también hay una elaboración que permanece como referencia, el risotto, aunque modifican sus variedades.

El resto de las opciones se renuevan para aportar variedad a la carta. El menú se sirve de martes a viernes y tiene un precio de 18 euros, mientras que el medio menú cuesta catorce.

La propuesta incluye primer plato, segundo, bebida y postre o café. En este caso, el volumen necesario para que la oferta empiece a resultar rentable es menor que en otros establecimientos.

Javier señala que, aunque el margen económico del menú es más reducido que el de los platos a la carta, a partir de unos diez o quince servicios diarios comienza a compensar.

Actualmente sirven alrededor de veinte menús al día, una cifra que consideran satisfactoria.

El público está compuesto principalmente por trabajadores de oficinas y empleados de entidades bancarias de los alrededores, aunque asegura que reciben perfiles variados.

El gerente de Tapería Vinoteca Xoxe’s, se muestra satisfecho con la acogida y espera que la propuesta mantenga su público.

Una clientela más diversa es la que describe María, encargada de Faster Meals, situado en el Centro Comercial Arousa.

El establecimiento ofrece menú del día de lunes a sábado, excepto domingos y festivos, y sirve actualmente entre sesenta y setenta menús diarios.

El precio es de 15 euros e incluye un primer plato, un segundo, una bebida y postre o café.

El medio menú, compuesto por un solo plato, cuesta 13,50 euros.

A diferencia de otros establecimientos, donde predominan los trabajadores de oficina, en Faster Meals encuentran una clientela más variada.

Si hace unos años el perfil estaba vinculado a los obreros, ahora también acuden jóvenes, personas mayores e incluso familias.

Pese a las diferencias entre los establecimientos, las experiencias recogidas dibujan una realidad compartida.

El menú del día continúa teniendo demanda, pero su mantenimiento depende cada vez más de ajustar los costes y alcanzar un número suficiente de clientes.

En medio de este escenario, la hostelería trata de conservar uno de sus formatos más reconocibles.

Algunos establecimientos apuestan por renovar los platos mientras que otros estudian fórmulas más sencillas.

La apuesta continúa pero con una condición cada vez más evidente: llenar las mesas es tan importante como conseguir rentabilidad.