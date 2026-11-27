El alcalde y los ediles de Cultura y Promoción Económica inauguraron la propuesta en A Maroma Mónica Ferreirós

Vilagarcía enciende este sábado su Navidad y lo hará con una gran fiesta que –debido a las condiciones meteorológicas– se dividirá entre la Praza de Galicia y el Auditorio. El Concello lo tiene todo preparado para convertir la jornada en un evento inolvidable, sobre todo para los más pequeños de la casa y para quienes saben que las navidades son las fiestas más mágicas de todo el año. El encendido oficial será a las siete de la tarde. Será el momento en el que el alcalde, Alberto Varela, acompañado de Papá Noel, accionará el interruptor para iluminar no solo el gran árbol de la Praza de Galicia, sino todo el decorado repartido por diferentes puntos del centro. Este año, el más extenso de su historia. En el tándem del encendido también estará la elfa Rodolfa. Justo a continuación, y debido a la previsión de lluvia, la fiesta se trasladará al Auditorio. Será ahí tanto la recepción de Santa Claus como el espectáculo musical.

La pista de hielo y atracciones a precios populares con Fexdega como centro neurálgico El Fexturrón abrió sus puertas como el gran parque de atracciones del noroeste peninsular. La pista de hielo con cañón de nieve vuelve a ser la estrella de la diversión en Fexdega. Las instalaciones estarán abiertas hasta el día 10 de enero, con la excepción de mañana, que se cierra por ser este enclave espacio electoral. En el recinto se usarán un total de 6.000 metros cuadrados y habrá carruseles de todo tipo, desde tómbolas, coches de choque, hinchables, casetas de tiro y camas elásticas para poder pasar grandes momentos a precios populares. El acceso al recinto será gratuito, al igual que los talleres, actividades de animación y los espectáculos de magia que se desarrollarán durante las próximas semanas. Los precios son de 5 euros para cinco viajes. En el caso de la pista de hielo la entrada general cuesta 7 euros y el bono de diez entradas, 55. La duración de la sesión es de 40 minutos. Las atracciones estarán operativas solo por la tarde, con horario general de 16:30 a 21 horas. Los días 24 y 31 cerrarán a las 19:30 y en Año Nuevo y Reyes funcionarán de 17 a 21 horas.

En todo caso el breve acto de Praza de Galicia arrancará ya a las siete menos cuarto con la espera de las autoridades locales y del hombre más conocido de Laponia. Este llegará a bordo de su vehículo tirado por renos, acompañado de Adelfa y de un grupo de elfos.

Tan pronto se enciendan las luces, toda la comitiva se irá para el Auditorio y ahí los niños podrán hablar directamente con Papá Noel, ayudado de su grupo de elfos.

Para resguardarse

Desde el Concello señalan que –teniendo en cuenta la cantidad de personas que acuden año tras año a este acto– lo que se hará será instalar carpas junto al accceso principal del Auditorio para que la gente que no quepa dentro. De esta forma podrán resguardarse de una forma cómoda si llueve mucho. Mientras tiene lugar la recepción, el resto del público podrá gozar del espectáculo musical y de danza que ofrecerá el centro Coda. Además de interpretar con ellos los ya conocidos temas ‘En Vilagarcía xa é Nadal’ y el ‘Viva la vila’. Así pues, los cuarenta componentes del grupo de canto y baile –vestidos como elfos de la aldea de Santa Claus– convertirán el escenario en un cuento de Nadal y ofrecerán un divertido y espectacular show con muchas sorpresas.

Lengua de signos

Desde el Concello indican que, como ya es costumbre en las principales celebraciones de Vilagarcía, para garantizar una mayor inclusión se contará con una traductora de lenguaje de signos que irá relatando lo sucedido en todo momento. Así, las personas con discapacidad auditiva no se perderán detalle de la fiesta. La profesional también estará a disposición de los niños y niñas que lo necesiten para hablar con Papá Noel.

Esta es una de las celebraciones más esperadas por Vilagarcía, de ahí que la expectación sea máxima.