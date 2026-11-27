Solpor Puesta de Sol Grúas puerto porto gruas vilagarcía de arousa muelle contenedores Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía anula el concurso para la redacción del plan estratégico de cara a la próxima década. La licitación se puso en marcha en septiembre, por un precio de 120.000 euros, con el IVA incluido, y un plazo de presentación de ofertas hasta el día 5 de noviembre.

Sin embargo, durante este periodo se recibieron numerosas consultas sobre varios aspectos técnicos vinculados a los pliegos, por lo que tras un informe previo de Abogacía del Estado, la Autoridad Portuaria decidió suspender el plazo.

En la resolución firmada por el presidente, José Manuel Cores Tourís, se explica que la medida se adopta en base a la aplicación de los principios de “igualdad de trato, no discriminación y transparencia”.

En todo caso, la elaboración del documento es necesaria para planificar la estrategia del Puerto de Vilagarcía desde 2027 hasta 2037. El documento tiene como objetivo una revisión de su misión, visión, valores, factores clave de éxito, principales ejes estratégicos a desarrollar y los planes de acción necesarios para el despliegue, así como su control de ejecución, tal y como explicaron en su día desde la entidad que preside Cores Tourís.

Con el nuevo Plan Estratégico, el Puerto podrá contar con un instrumento actualizado y de planificación eficaz