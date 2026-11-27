Vilagarcía
El portavoz del SUP en Vilagarcía, Sito Frías, entra a formar parte de la ejecutiva del sindicato en Galicia
La asamblea en la que se conformó el equipo se celebró ayer jueves
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Vilagarcía, Sito Frías, acaba de entrar a formar parte de la ejecutiva en Galicia, tras una asamblea celebrada el jueves en Santiago de Compostela. El delegado ocupará la Secretaría de Jubilación en un equipo que encabeza José Carlos Lage y que tiene a Mónica Tomé en Organización