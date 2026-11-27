Nueva ejecutiva Cedida

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Vilagarcía, Sito Frías, acaba de entrar a formar parte de la ejecutiva en Galicia, tras una asamblea celebrada el jueves en Santiago de Compostela. El delegado ocupará la Secretaría de Jubilación en un equipo que encabeza José Carlos Lage y que tiene a Mónica Tomé en Organización