Los juzgados le impusieron una orden de alejamiento Gonzalo Salgado

Un hombre que incumplió la orden de alejamiento que tenía contra su expareja fue denunciado en la Comisaría de la Policía Naacional por amigos de la mujer, a los que increpó y, según indican, llegó a amenazar incluso a través de mensajes de wasap. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y delante de varios menores de edad.

La mujer acudió a dejar al hijo que tiene en común con su presunto agresor en casa de unos amigos para que lo llevaran al colegio. En el momento en el que todos los menores se encontraban dentro del coche, el hombre, que estaba escondido en su vehículo, salió y comenzó a proferir gritos contra la otra mujer que no es su expareja.

Además de llamar a la Policía, que se personó en la zona, las víctimas recibieron la ayuda de los residentes en la zona. Posteriormente, la pareja de la otra mujer recibió mensajes amenazantes del hombre, del que su expareja tiene una orden de alejamiento, medida que ya incumplió esta misma mañana.

Los hechos ocurren pocos días después de que Vilagarcía se movilizase en un 25 de noviembre muy concurrido, en la que las convocantes, O Soño de Lilith, incidieron en la necesidad de continuar y reforzar las políticas públicas de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, pero también las destinadas a concienciar en la lucha por la igualdad. Si estás sufriendo violencia machista, puedes llamar al teléfono gratuito 016, que no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo del registro de llamadas.