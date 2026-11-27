Una actividad de usuarios de Bata en Cortegada Gonzalo Salgado

La Asociación Bata, para la atención integral de personas con autismo, acaba de finalizar la primera fase de reforma de un inmueble que tiene como objetivo garantizar unas infraestructuras más seguras, accesibles y funcionales.

El proyecto consistió en la división de interiores y aislamiento de las estancias construidas, teniendo en cuenta, explican desde Bata, criterios de accesibilidad, seguridad y bienestar físico y sensorial.

Las obras de esta primera fase fueron posibles, apuntan desde la entidad, gracias a la subvención concedida por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social e Igualdade, dentro de la convocatoria de ayudas destinada s a la realización de programas de interés general para ifnes de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF t del impuesto de sociedades de 2025.

Este proyecto de accesibilidad física y cognitiva se destina a las personas con autismo y grandes necesidades de apoyo, usuarias de la red de viviendas de Bata, y pretende abordar las dificultades de participación social y autonomía personal, adaptando espacios y recursos que faciliten la autonomía y seguridad, promoviendo así un entorno más accesible.