Los jardines efímeros llenan de ambiente navideño las calles Gonzalo Salgado

La Concellería de Xuventude pone en marcha una nueva edición del Campamento Urbano de Nadal, dirigido a la infancia de 3 a 7 años de edad empadronada en el municipio. Las actividades se desarrollará del 22 de diciembre al 5 de enero en las instalaciones del CEIP Arealonga. La participación es gratuita y las solicitudes se pueden presentar del 1 al 7 de diciembre, a través de la sede electrónica o acudiendo a la Oficina de Asistencia en materia de Rexistro, emplazada en la Praza Arcebispo Lago.

Las personas interesadas pueden obtener el formulario de solicitud del tablón de la sede electrónica y de la web municipal, donde también están disponibles las bases que rigen la convocatoria.

Además de la hoja de inscripción, junto con los anexos correspondientes a la autorización para participar y demás documentación requerida, los solicitantes deberán aportar copia del DNI de los progenitores del menor.

La adjudicación se hará de forma directa si el número de demandantes es igual o inferior al de las plazas disponibles. De superarlo, se realizará mediante el sorteo público fijado para las 12 horas del 14 de diciembre en el salón de plenos. Quedan exentos de este procedimiento los demandantes derivados a través de Servizos Sociais.