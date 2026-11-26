Banquete en honor a Matilde Vázquez Arquivo da Emigración Galega

“En Villagarcía, la más bella, la más delicada, la más garrida moza de nuestra tierra. Algún día podrás, con toda ternura, hacer justicia a la memoria de estos y otros hombres desaparecidos, cuyo gran pecado consistió en haberte querido tanto”. Con estas palabras, que hacían alusión a tres personas (a las que no pone nombre) represaliadas durante la guerra civil en el municipio arousano, quien fuera su alcalde se dirige a los vilagarcianos en la diáspora. El documento, que se incluye en el número del octavo aniversario de su folleto conmemorativo está dedicado al exregidor y exdiputado republicano Elpidio Villaverde.

Son algunas de las joyas que se pueden encontrar en los archivos digitalizados por el Arquivo da Emigración, que acaba de incorporar a la red los fondos de la Asociación Villagarcía de Arousa. El círculo se creó en Buenos Aires en 1933, congregando a emigrantes naturales de este municipio, que por entonces, según se describe en otro artículo, contaba con 20.000 habitantes. El acta fundacional se firma el 9 de julio, a las 17:30 horas, en el local social de Orfeón Español. La directiva, elegida por unanimidad, estaba encabezada por Francisco V. Sobrido, mientras que el vicepresidente era Manuel Millán y el secretario Silverio Requejo. Formaban parte del equipo Ernesto Ferrer, Edelmiro Barcala, E. López Castelar, Luís Castro, Adolfo Ferrer, Julio Quinteiro, Juan Romero, Crisanto Barcia, Antonio Rey Martínez, Olimpio Ferrer y Roque Barreiro.

Sobre este último se puede conocer, ojeando los ejemplares de las revistas, que se dedicaba a la venta de carne, con un puesto en el mercado. El dato se conoce a través de la publicidad, que también incluye anuncios en gallego de aquellos que nunca se olvidaron ni de su casa ni de su lengua. De hecho, la cultura de Galicia estuvo siempre presente en los poemas y otras piezas literarias que se recogían en la revista, pero también en las actividades organizadas por la asociación, como el recital de Matilde Vázquez. La soprano cambadesa actuó para la asociación de emigrantes vilagarcianos y las fotografías de la cena posterior también se pueden ver en los fondos digitalizados.

Un programa de actos del círculo Arquivo da Emigración Galega

Durante sus primeros años, el círculo se consolidó como un punto de encuentro de los vilagarcianos en la diáspora. La patria a la que aprendieron a intuir en el horizonte está presente en fotografías de diversos espacios en su revista, pero sobre todo en las palabras que le dedican.

En 1935, la asociación encargó la filmación de una película en la que se resumían sus festivales y se proyectaba en los actos. La actividad combinaba lo recreativo con lo social, como banquetes en homenaje a sus socios, consulta jurídica gratuita o un proyecto para establecer un sistema mutualista. Ángel Martínez presidía la sociedad cuando se dedicó el aniversario a Elpidio Villaverde, quien recuerda en su carta que “el que estas líneas escribe no se halla en esta acogedora tierra por su propia voluntad, ya que la condición de emigrado forzoso no puede concederle la debida tranquilidad espiritual para poder, serenamente, decir algo que no sea lo suficientemente ponderado o grato para quienes las lean: ¡Fue muy grave, gravísimo, lo que allí ha ocurrido!”

Otro artículo publicado y un anuncio del establecimiento de uno de los directivos de la asociación Arquivo da Emigración Galega

Divulgación para el estudio

El Consello da Cultura amplía el ‘Proxecto Memoria Documental das Sociedades da Emigración Galega’ con la incorporación de los fondos de la Asociación Villagarcía de Arosa. Están accesibles para la consulta pública y reúnen libros de actas de las comisiones directivas, de las asambleas de socios, estatutos y folletos conmemorativos de varios aniversarios de la entidad, que a día de hoy continúa activa. Con estos materiales, explican desde el Consello da Cultura, se puede trazar la historia de la sociedad, que también tenía como objetivo “difundir en América os valores artísticos e literarios do concello e a beleza da comarca arousá”. Entre la documentación conservada también figuran cartas enviadas y recibidas, así como libros de registros de socios y folletos divulgativos.

El Arquivo da Emigración puso en marcha en 2024 el proyecto ‘Memoria documental das sociedades da emigración galega’, una iniciativa destinada a divulgar sus fondos documentales sobre diferentes asociaciones microterritoriales, creadas en la diáspora. La iniciativa contribuye a la preservación de estos materiales y facilita su consulta y estudio, al tiempo que pone en valor el papel desarrollado por las sociedades de la emigración en la historia social, cultural y educativa de Galicia, según explican desde el CCG.