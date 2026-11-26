El alcalde, Alberto Varela, y la edila del PP, Elena Suárez, en la sesión plenaria MONICA VILA

Los partidos de la izquierda de la Corporación liberaron en el Pleno un total de 500.000 euros para la adquisición y acondicionamiento de la parcela de los Duques de Terranova con el objetivo de que albergue en un futuro una residencia pública o un centro de día. Los ediles del BNG y de Esquerda Unida dieron el visto bueno a la propuesta del ejecutivo socialista, que destacó que la inversión en ese enclave histórico para la ciudad es “moi importante”. El alcalde, Alberto Varela, aseguró que la edificabilidad de la parcela – que suma unos 33.000 metros cuadrados – es perfectamente compatible con el de la construcción de un centro para personas mayores como el que se pretende. El regidor contestó así a las dudas esgrimidas por el portavoz del Partido Popular, Juan Andrés Bayón, para justificar el voto en contra de los concejales conservadores en el hemiciclo de Ravella.

El primero en intervenir en este punto económico –pero también social– fue el portavoz de EU, Juan Fajardo. El izquierdista se remontó al año 1998 y a las movilizaciones contra los depósitos de Ferrazo para señalar que “xa naquel entonces foi a miña formación a que propuxo recuperar esa zona. Unha zona que foi historicamente para reis e aristocracia e que ahora vai poder ser usada pola cidadanía. Alégrome de que isto, finalmente, sexa posible”. Consciente de que el banquillo de la derecha tenía serias dudas sobre la propuesta, Fajardo se adelantó señalando que “espero que a Xunta de Galicia non poña obstáculos para que a residencia sexa unha realidade, como ten feito noutros lugares”. De hecho acusó a Juan Andrés Bayón de estar “moi posicionado co partido e non con Vilagarcía dende que está en Madrid. Estase ayusizando”.

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El líder del BNG, Xabier Rodríguez, se mostró favorable a la compra y acondicionamiento de los terrenos. “É un movemento que vai permitir a recuperación dun edificio que é patrimonio histórico e, ao mesmo tempo, ofrecer un espazo verde para o disfrute da veciñanza e tamén para a construción dun servizo tan necesario en Vilagarcía e na comarca”, declaró el nacionalista en su intervención.

El portavoz del PP empezó asegurando que “compartimos a necesidade dunha residencia, porque xa levamos no noso programa do 2023 dotar a Vilagarcía dunha”. Sin embargo – añadió Bayón– “aínda que o fin desta proposta é lexítimo e compartido, non emprega a seriedade e o rigor necesario nun tema tan importante”. El conservador señaló que – antes de la compra– el ejecutivo debería haber encargado un “informe de idoneidade” para tener la certeza de que en esa parcela se puede construir una residencia. También preguntó si existía ya algún acuerdo para su ejecución.

Bayón defendió que su partido defiende una residencia para Vilagarcía “con 100 prazas”. Una cifra que Varela cogió al vuelo para recriminársela en su intervención final. “Se consideran que é preciso, tempo tiveron, porque levan gobernando moitos anos na Xunta e é ela a que ten a competencia”, declaró el alcalde. El socialista apuntó que “prometen moi ben, pero cumpren bastante mal”.