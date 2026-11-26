Así se puede ver el resultado de Vicente Risco Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de conceder un mes de prórroga a la humanización de la calle Vicente Risco y del lateral de la Praza de España. La medida, solicitada por la adjudicataria y aprobada por la Xunta de Goberno de esta semana, se justifica en los inconvenientes generados por la instalación de un andamio para la realización de trabajos en un edificio situado en el ámbito de actuación de las obras.

La ocupación del espacio se mantuvo durante dos meses y medio (desde el 2 de septiembre hasta la semana pasada), lo que impidió actuar en la zona y obligó a Marconsa a modificar el plan de obra. Con el informe favorable del director del proyecto, el nuevo plazo se amplía hasta el 30 de enero de 2027.Aunque esta fue la causa principal de la prórroga, la adjudicataria también alegó que las lluvias que se vienen registrando desde finales de octubre también demoraron el desarrollo de las labores de pavimentado y plantación de ornamentación vegetal, que requieren condiciones ambientales y de humedad adecuadas para su correcta ejecución.

“Malia estes inconvintes, os traballos avanzaron a moi bo ritmo, como se pode apreciar, quedando pendentes de completar o enlousado da zona que ocupo a estrada e as conesións das rúas humanizadas con Alejandro Cerecedo e Doutor Tourón”, explica Ravella. También en estos días se colocarán los elementos verdes, la iluminación y el mobiliario urbano y el arreglo de la fuente