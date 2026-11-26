Fachada de la Plaza de Abastos Mónica Ferreirós

El edificio principal de la Plaza de Abastos de Vilagarcía acogerá la actuación de mejora del sistema de recogida de pluviales para corregir filtraciones detectadas y evitar que el problema se agrave y llegue a dañar. Es una obra menor en la que el Concello invierte 8.400 euros. El contrato fue adjudicado esta semana por la Xunta de Goberno a la empresa Reformas Trébol, que estima la duración de los trabajos en el plazo de un mes.

La primera parte de la intervención consistirá en limpiar, arreglar y fijar las sujeciones de los canalones y en instalar las bajantes que faltan. También se revisarán los picos y se harán las reparaciones necesarias. Por último, se corregirán, mediante chapado, las entradas de agua detectadas en un puesto exterior de venta y en el baño para personas con movilidad reducida.

El Concello señala que se trata de una de las intervenciones de mejora que la administración municipal realiza de forma periódica en las instalaciones principales y secundarias de la Praza de Abastos, que desde 2022 cuenta con el sello de Mercado Excelente de Galicia.