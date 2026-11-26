La reunión en el Concello Cedida

El Concello de Vilagarcía compromete su apoyo con el Solifest, el evento benéfico que pone en marcha la Asociación de Veciños Breogán junto con Amancer Aspace. Miembros de ambas entidades se reunieron con el alcalde, Alberto Varela, y con el concejal de Turismo, Álvaro Carou, para sellar este acuerdo.

La organización destaca la implicación del ejecutivo y, en concreto, del regidor, también en la promoción del evento con un vídeo en redes que no descartan repetir y en el que, aseguran desde Solifest, Varela "estivo de Goya e rozando o Óscar".

El gobierno local confirmó que colaborará con el Solifest, poniendo todas las facilidades técnicas y logísticas para que siga creciendo lo que definen cmo "un festival entre edificios organizado por veciños" que, destacó Carou, "o que ía ser un vermú ou un tardeo converteuse nun festivalazo de 12 horas".

Carácter integrador

Uno de los pilares fundamentales del Solifest es su carácter integrador, para lo que es imprescindible la labor del Concello para que el recinto esté adaptado a todas las necesidades que requiere el evento. El festival no cuenta con palcos especiales ni zonas apartadas para los usuarios de Amencer-Aspace, a los que se destina la recaudación, sino que lo que se busca, precisamente, es que estén en primera fila, mezclados entre el público, "disfrutando da súa bebida, a súa tapa, o mercadillo artesanal e toda a programación en igualdade de condicións e absoluta normalidade".