Imagen del interior de una oficina de Correos

El sindicato CCOO denuncia el colapso que sufren las principales unidades de reparto de Correos en la provincia de Pontevedra, debido a la –dicen– “falta de previsión para afrontar la campaña electoral”. Según las estimaciones del sindicato, alrededor de 40.000 envíos de todo tipo –entre correo ordinario, notificaciones administrativas y paquetería– permanecen almacenados en las unidades de toda la provincia sin que puedan cumplirse los plazos legales de entrega. CCOO indica que el retraso en la entrada de la propaganda electoral “ha desbordado la capacidad operativa actual”. Entienden que los efectivos de refuerzo contratados resultan “claramente insuficientes para absorber el volumen real de trabajo”. “Esta falta de previsión de la Dirección de Correos ha desembocado exactamente en lo que ya advertimos desde CCOO: colapso, prisas y parches improvisados para intentar sacar adelante los compromisos que tiene Correos”, subrayan.