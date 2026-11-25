Lectura del manifiesto en Ravella GonzaloSalgado

Vilagarcía llama a combatir los "estereotipos sexistas" en el acto de conmemoración del 25-N, que tuvo lugar en el interior del salón de plenos, debido a la lluvia. 'Boti' leyó el manifiesto de la Fegamp, en el que se destaca la necesidad de continuar y reforzar las políticas públicas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de violencia machista.

En Ravella se prestó voz tanto a las mujeres asesinadas- la última esta misma mañana, en Bullas (Murcia)-, como a las que "viven baixo a ameaza, o control ou maltrato", pero también a sus descendientes, víctimas directas "dunha violencia que deixa profundas consecuencias nas súas vidas", así como a sus familias y personas próximas.

También hicieron hincapié en la necesidad de afrontar las nuevas formas digitales de violencia sexista y destacaron las actividades organizadas por el CIM para trabajar "na reflexión sobre os estereotipos, os roles de xénero, os comportamentos machistas e as distintas formas nas que pode manifestarse a desigualdade". En cualquier, señalan la necesidad de que se impliquen todas las administraciones, como la Xunta y el Gobierno de España, así como las diputaciones provinciales y el sistema judicial, junto con las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios y sociales, entre otros.

"Consideramos necesario reforzar a cooperación entre administracións, garantir a continuidade dos programas de prevención e atención e facilitar ás entidades locais ferramentas prácticas para o desenvolvemento das súas políticas de igualdade", señala el manifiesto, que se leyó en un acto que contó con la interpretación de 'Sin mirar atrás' y 'Elegant Waltz', a cargo de los profesores de Bernardo del Río Belén Trobajo, Ángel Alonso, Jorge Ortal, Adriana Diéguez e Iria Caamaño.