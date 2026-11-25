Un momento de la manifestación en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Vilagarcía reclama más implicación de las políticas públicas y de la sociedad en general para evitar retrocesos. "Hoxe ocupamos as prazas e rúas do país para devolverlle a voz ás mulleres asasinadas e todas esas outras ás que cada día se lles impón o silencio a través das violencias", clamaba O Soño de Lilith en el manifiesto leído tras una concurrida manifestación. "Non nos van arredar", advierten desde el colectivo ante más de medio millar de personas.

“Aínda que as feministas levamos décadas sinalando as opresións que vivimos as mulleres no sistema patriarcal, hoxe parécenos máis importante que nunca. Porque de súpeto, hai quen nos volve a mandar calar”, señalan en un manifiesto, en el que recuerdan el legado de Ana Orantes, asesinada hace dos décadas tras denunciar en televisión el matrato de su marido.

“Non nos van arredar”, apuntó el colectivo, que incidió en que el feminismo “amosounos que a violencia é o modo que o patriarcado ten de disciplinar ás mulleres”. En este caso, señalan que “existe xente, demasiada, qeu se enfada cando se di que en España hai racismo, pero á vez considera que as persoas migrantes son necesarias para traballar mentras as españolas nos poñemos a ter fillos. Como se lle chama a isto senón racismo?”, se preguntan, a la vez que advierten de que los cuerpos de las mujeres no van a estar “ao servizo do capital” y apuestan por la lucha colectiva entre mujeres migrantes y juventud para dejar de “ser man de obra barata do capital”, un sistema que unen al patriarcal ya que, dicen, ambos son “tramposos” para las mujeres. Apuntan, en este sentido, a las cifras para destacar que solo un 28,5% de las mujeres cuenta con vivienda propia, frente al 39,1 por ciento de los hombres, entre otros datos.

La solución a este problema, apuntan desde O Soño, no pasa por gastar “oitenta mil millóns de euros en armas para pagar as guerras de Trump e Netanyahu”, por lo que señalan que “o futuro é antibelicista ou non haberá futuro” y se preguntan “cantas veces na historia se perderon dereitos mentres alguén dicía ‘iso non vai pasar’?”

La cita electoral también estuvo presente en el manifiesto de O Soño, que mostró su rechazo a los discursos que niegan la violencia machista y señaló que “hoxe estamos aquí vixiando eses dereitos e o próximo domingo exercerémolos enchendo as urnas de votos feministas. De votos antifascistas, pola vivenda e as vidas dignas” y defendiendo “as conquistas feministas”.