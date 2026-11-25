Directivos de la FGcN en su sede Mónica Ferreirós

La Fundación Galega contra o Narcotráfico reúne a diversos aspectos de varios ámbitos para analizar los retos de la lucha contra las mafias de la droga. Será mañana jueves, en la Academia Galega de Seguridade de A Estrada, que colabora.

La entidad explica que “es cada vez más compleja y peligrosa” esta lucha, por lo que quieren realizar un “profundo análisis”, en la que destacados miembros de las fuerzas policiales abordarán la situación junto a expertos de nivel nacional e internacional. La jornada “está diseñada para reforzar y ampliar conocimientos sobre las denominadas drogas sintéticas, la diversificación de sustancias, nuevos mercados y nuevas formas de tráfico, junto con la amenaza de la corrupción y el incremento percibido de la violencia, ya de por sí estrechamente ligada a este tipo de delitos”.

Además, incidirán en la importancia estratégica de la cooperación internacional, analizando asimismo el incremento exponencial de la violencia. “El tráfico de drogas ha dejado de ser un problema de unos pocos; es ya un problema que nos afecta a todos, que está poniendo en serio peligro la salud, la seguridad y el bienestar”, dice la Fundación, que considera que este momento es “especialmente importante para tomar decisiones”.