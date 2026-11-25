Personal de Urbaser trabajando Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía decidió retirar del orden del día del Pleno de mañana la revisión de los precios del contrato de limpieza vial y recogida de basura solicitada por Urbaser y encargar a los técnicos municipales un informe para evaluar la prestación del servicio.

La medida se adopta en atención a las quejas formuladas en cuanto al grado de cumplimiento del contrato. "Malia ser asuntos independentes, a efectos dunha total transparencia e co obxecto de dilucidar as dúbidas manifestadas dende a oposición, o executivo ordenou un estudo que incidirá no comprimento de horarios, a recollida de voluminosos e o proceso de reposición de contedores", señalan desde Ravella.

El resultado del informe se compartirá con los grupos municipales antes de que la revisión del precio del contrato de Urbaser vuelva a llevarse al Pleno. En cualquier caso, los socialistas advierten de que no es preceptivo para el expediente en curso, que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y de la Intervención municipal.

Buscan cumplir los compromisos contractuales

El gobierno local asegura que garantizará la correcta prestación del servicio pero recuerda que también es su responsabilidad cumplir con los compromisos contractuales aprobados en sesión plenaria- como es el caso de la cláusula de revisión-, siempre que se respeten las condiciones para hacerlo, "como indican los informes técnicos".

Los grupos municipales de BNG y Esquerda Unida ya anunciaron su voto en contra a esta medida, al considerar que la empresa incumple con el contrato. Urbaser solicitó la revisión de precios del servicio de 'Contenerización, recollida e transporte de residuos, xestión do Punto Limpo e limpeza viaria de Vilagarcía', una medida que, apuntan desde Ravella, "está presente en todos os contratos das concesións públicas e ten como obxecto actualizar o importe do servizo en función do incremento dos custes ao longo do tempo", tal y como se hace, por ejemplo, con la concesionaria del agua, Espina & Delfín.

Un aumento del 6,4%

La propuesta del aumento es del 6,4 por ciento, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de mayo de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, que supondría un incremento de 422.745 euros en el canon que el Concello abona a Urbaser pero, inciden desde Ravella,"non repercutiría de ningún xeito no recibo do lixo que paga a veciñanza".

En este sentido, recuerdan que el Pleno aprobó en septiembre las ordenanzas fiscales a aplicar en 2027, con la congelación de tasas propuesta por el gobierno local. En esa sesión, también aprobaron actualizar conforme a la variación del IPC el precio del contrato del servicio de abastecimiento de agua y depuración.

"A solicitude de Urbaser cumpre cos condicionantes previstos: transcorreron máis de dous anos dende que entrou en vigor o contrato e o grado de execución acada, cando menos, o 20% do importe do mesmo. Ademais, o cálculo respecta os baremos fixados en relación ao incremento dos custes do personal", apuntan fuentes municipales.