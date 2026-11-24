Un momento de la visita Mónica Ferreirós

La instalación del demandado ascensor del IES O Carril permite conectar, al cien por cien, todos los espacios. Así lo destacó el delegado de la Xunta, Pablo Fernández, en la visita que hizo al centro, en la que estuvo acompañado por el jefe territorial de Educación, César Pérez, y fueron recibidos por el equipo directivo.

La administración autonómica invirtió alrededor de 170.000 euros en esta obra, que permite corregir una deficiencia que el edificio tenía desde los inicios y que dificultaba los desplazamientos del alumnado y profesorado con problemas de movilidad. Además, Fernández explicó que se aprovechó para reorganizar los aseos femeninos, para reacondicionarlos y tabién para la creación de uno accesible en la planta baja.

Asimismo, se instalaron nuevas luminarias. El responsable autonómico también aprovechó para comprobar las reparaciones que ya se hicieran hace un año, tanto en la fachada del pabellón como en el suelo que se utiliza en esta instalación deportiva.

El delegado también se reunión con la ANPA del centro para abordar el buen funcionamiento la nueva redistribución del transporte escolar. estacó el esfuerzo realizado por la Xunta. “É un exemplo de como dialogando coas familias podemos chegar a unha solución óptima para todas as partes”, aseguró Pablo Fernández.