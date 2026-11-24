Interior de la Biblioteca de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La BIblioteca Pública Rosalía de Castro, de Vilagarcía acoge esta semana dos actividades destinadas a fomentar los valores de la igualdad entre sexos a través de la lectura, el cuento y la expresión artística. Están enmarcadas en la conmemoración del 25-N.

Están dirigidas al público menor de edad y la primera será mañana miércoles, con un taller de ilustración a cargo de Laura´Caneiro. Será a partir de las 18:30 horas y lleva por título 'Cada cal o que queira ser'. Utilizando el dibujo y de forma completamente lúdica y creativa, la infancia podrá romper con los prejuicios sexistas plasmando ideas preconcebidas sobre determinadas actitudes o tareas en relación a la condición de género.

La siguiente actividad será el jueves, a partir de las 18 horas, con la narradora Vero Rilo, que presentará 'Elas', un espectáculo donde comparte con el público una selección de historias de vida y cuentos sobre igualdad recogidos en la tradición oral.