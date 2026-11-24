Imagen de archivo de un crucero en VIlagarcía Gonzalo Salgado

El Puerto de Vilagarcía registró un incremento del 1,1 por ciento de sus tráficos de mercancías en lo que va de año, según las cifras que dan desde el organismo estatal. Son 115.570 toneladas las que se movieron durante el mes de octubre, una cifra algo mennor que la que se registró en el mismo periodo del año anterior (129.008). Sin embargo, en el acumulado desde enero, ascienten a 1,3 millones de toneladas, frente a las 1,2 de los diez primeros meses de 2025. Un incremento en el que fueron clave el tráfico de contenedores, el movimiento ro-ro y la mercancía general.

Según los datos que ofrece Puertos del Estado, los graneles líquidos descendieron en un 33,7 por ciento en lo que va de año; mientras que los sólidos subieron en un 0,2 y la mercancía general subió 16 puntos con respecto a los diez primeros meses del ejercicio anterior.

La mercancía general en contenedores subió un 15,2 por ciento y el tráfico portuario de avituallamiento registró uno de los aumentos más importantes, de un 36,5 por ciento. Importancia relevante tiene la mercancía ro-ro (camiones, automóviles o maquinaria pesada), que se implantó durante el año anterior y que ya supone un 148,2% más que en los inicios. Los movimientos de TEU se incrementaron en un 16,8 por ciento, aunque durante el mes de octubre solo hubo un contenedor en tránsito, frente a los 144 del mismo mes de 2025. La gran mayoría de estas cargas son de origen y destino nacional. En cuanto al número de cruceros, hubo un ligero descenso, al pasar de 4 a 3, pero el número de pasajeros aumentó en un 46,3 por ciento durante este año.