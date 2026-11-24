Los socialistas llenaron el Salón García en su mitin central de campaña Mónica Ferreirós

El Partido Socialista convirtió el Salón García en una auténtica fiesta. Minutos antes del inicio del mitin central los asistentes ya se pusieron en ambiente con una ‘playlist dosmilera’ que advertía que los socialistas iban “a por todas”. Sin embargo fue ‘Superestrella’, de Aitana, el tema elegido para la entrada y el que puso al salón en pie. No había una sola butaca vacía.

“Facía tempo que non vía tanta ilusión”, empezaba su intervención el alcalde, Alberto Varela. Fue él el primero en defender que “o PSOE é máis que unhas siglas. É ter principios, memoria e é loitar por un país con igualdade de dereitos e de oportunidades”. Y es que quienes subieron al escenario en el mitin lo hicieron para destacar, sobre todo, las políticas sociales que el gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante y contraponerlas “ao retroceso que supoñen PP e VOX”. Emigración – “somos un país acolledor”–, salarios “dignos” y la ley de eutanasia fueron algunas de las cuestiones que el regidor vilagarciano destacó en su intervención.

Las mismas que puso sobre la mesa el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fue el que más aplausos despertó entre los asistentes. Y con diferencia. Se hizo con el público hablando del partido que disputarán el próximo miércoles el Arosa y el Celta en A Lomba y echó mano de anécdotas personales y vivencias propias para alertar a que “no podemos retroceder y debemos hacer que esta ilusión se convierta en votos a Pedro Sánchez”. Caballero fue claro y aseguró que “el cambio supone un retroceso a los años 40 o 50, pero vamos a ganarles con la democracia en la mano”.

En el mitin socialista se respiraba la seguridad de que van a ser primera fuerza en los comicios del domingo, pero ellos mismos apuntaban que “no solo tenemos que ganar, sino también gobernar”. Caballero reconoció que “nunca he pedido el voto útil, pero en esta ocasión sí lo hago. Que se concentre el voto en el PSOE para pararlos”.

Una línea argumental que también utilizó el líder de los socialistas en Galicia, José Ramón Besteiro. No cerró él el mitin, sino que le cedió ese papel a la candidata local, la número 4 al Congreso, Tania García. “Temos que concentrar o voto para lograr ese cuarto deputado por Pontevedra e concentralo en quen realmente pode gobernar”, destacó Besteiro.

Fue Tania García la que habló de tú a tú a los presentes y lo hizo apelando sobre todo a “esas mulleres, que somos 1,2 millóns máis no censo que os homes. Imos a ser das máis perxudicadas porque eses partidos da dereita negan a violencia machista e non podemos permitir que ningún señoro de negro nos veña calar”. Llamó a llenar las urnas y a conseguir una elevada participación. De hecho recordó a su abuela Belarmina, “un referente político para min”, contando una anécdota sobre ella. “Foi a votar con 100 anos. Así que ninguén quede na casa”. El ya viral ‘Yo sí te voy a votar’ cerró el mitin entre aplausos y vítores.