Imagen de archivo de detenidos en una redada contra el narcotráfico | Gonzalo Salgado

El incremento de las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas en los últimos años también afecta a la situación de los juzgados, que vio como en este 2026 aumentaba en un 49,77% el número de causas de instrucción complejas prorrogadas.

Es una de las cifras que hablan de la mala situación que llevan tiempo soportando las personas trabajadoras de estos juzgados, que ahora ven con optimismo la creación de la cuarta unidad judicial, aprobada por el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, desde Alternativas na Xustiza advierten de que hay que tomar medidas inmediatas, mientras esta cuarta plaza no se crea, como la puesta en marcha de "reforzos inmediatos" para que "se reduzan ao máximo as cargas de traballo", ya que "do contrario, a boa medida nacerá directamente colapsada".

Así se lo reclaman al director xeral de Xustiza, al que advierten de que, por si solo, el nombramiento de un nuevo juez "non é unha solución". Apuntan algunas cifras en las que sustentan su postura, como el incremento en un 24 por ciento de las cargas de trabajo y pendencia; así como en un 77,9% de los procedimientos de jurisdicción civil.

El sindicato señala que la entrada en vigor del Novo Modelo de Oficina Xudicial (NUMO) "as cousas non pararon de empeorar", ya que su implantación "non veu acompañada dun estudo de cargas de traballo". En este sentido, señalan que los escritos pendientes de incoar pasaron de 1.861 a 2.853 desde el 31 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

En el ámbito de lo penal también se incrementaron los procedimientos (en más de un 31%) así como los escritos pendientes (en más de un 303%). Por todo ello, desde AXG reclaman soluciones urgentes.