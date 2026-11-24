Ana Pontón visitó la zona de la depuradora de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió en una visita a Vilagarcía que se concentre en su formación el voto “rebelde e inconformista” para poder defender en Madrid las rías gallegas y las familias que viven de la pesca y del marisqueo. De hecho la portavoz nacional animó a “votar coa camiseta de Galiza, a que simboliza a forza política que representa este país, que é o BNG”.

Pontón estuvo acompañado de militantes y cargos del partido en O Salnés y también de la cabeza de lista por Pontevedra, Carme da Silva. Esta apuntó que “non queremos que se trate a Ría de Arousa como un vertedoiro industrial”. De hecho denunció las “tremendas ameazas” que, a su juicio, ponen en riesgo el futuro de la Ría y habló especificamente de Altri, de la mina de Touro y de los puntos de vertido autorizados cerca de la isla de Sálvora. Tanto Da Silva como Pontón reivindicaron el marisqueo y la pesca tradicional como actividades fundamentales para la economía, el empleo y la identidad del país. “Non pode ser que se pretenda substituír o marisqueo tradicional para que despois estean as multinacionais copando o que neste momento están facendo as mariscadoras e os mariñeiros”, dijeron. Pidieron que se deben proteger los recursos naturales.