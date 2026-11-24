Eduardo Abad | “Nun prazo de cinco anos O Salnés podería quedar sen 2.000 negocios”
O vilagarcián fala sobre os retos aos que se enfronta o emprego autónomo na comarca e a importancia de que todas as administracións se impliquen en mantelo
O vilagarcián Eduardo Abad acaba de ser reelixido como presidente da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA). Faino con forzas renovadas e rodeado dun equipo cunha presenza destacada da comarca do Salnés.
Novamente ao fronte de UPTA e nesta ocasión con persoas moi coñecedoras da comarca do Salnés e da súa situación...
A verdade é que é ilusionante encarar este novo proceso porque fixemos un cambio estrutural na organización. Teño a sorte de que vou contar cunha dirección na que están Fátima Abal, Reyes Casabella e Jesús Diéguez. Todos eles grandes profesionais que saben ben de que vai o traballo autónomo. Isto fai que a organización vaia dar un salto importante dende o punto de vista da calidade.
Hai esa sensación entre a poboación de que emprender é difícil. É certo?
Non, non é difícil emprender. Aparte en Galicia temos a sorte de ter unha administración autonómica moi coñecedora da realidade das persoas autónomas. Sempre digo que en España somos unha illa, dado que somos pioneiros en moitas iniciativas. O que si é certo, é por iso hai esa sensación de que é complicado emprender, é que a nivel global é preciso que aos autónomos se nos alivie a carga administrativa porque esta, a verdade, é un auténtico suplicio. Pero non é o principal obstáculo. Aquí o problema son os impostos. Na nosa comarca, unha persoa autónoma ten unha tasa impositiva do 37%. En cambio unha empresa, a través do imposto de sociedades, ten só un 17. É unha gran diferenza. No caso concreto da comarca do Salnés temos o tema engadido de que a maioría das persoas autónomas son no sector do comercio.
Un sector que atravesa importantes problemas a todos os niveis nestes momentos...
Si, está nunha situación moi delicada porque mudou totalmente a forma do mercado, a forma de consumir. Por encima, e de repente, téñense ocorrencias como a de facer centros comerciais fóra dos cascos urbanos. Iso o que fai é crear guetos de compra. Imos a seguir tendo un problema e van seguir desaparecendo comercios.
E non existe a opción de que poidan reinventarse?
No Salnés practicamente o 40% do comercio está en mans de persoas de máis de 60 anos. Non é unha idade avanzada, pero si na que costa facer cambios como o da dixitalización. Moitas desas persoas están xa ao final da súa vida profesional. Si se poden facer cousas dende o ámbito municipal, como por exemplo tratar de facer cidades ou vilas máis paseables. Así o fixo Vilagarcía e Cambados vai cada vez máis por ese camiño. Camiñar por rúas que combinan espazos para o ocio e para as compras. Iso fronte a modelos obsoletos, antiguos, que pretenden ter os vehículos no medio das cidades.
“Penso que é importante que se fagan políticas a nivel local para favorecer o relevo xeracional no pequeno comercio”
E está tamén o problema do relevo xeracional. Os comerciantes non atopan quen os suceda...
Certo. Non hai relevo xeracional porque, realmente, tampouco é que se estea fomentando. Penso que é importante que se fagan políticas a nivel local como, por exemplo, a exención de impostos durante un determinado periodo de tempo a persoas novas que collan as rendas dun negocio de alguén que se xubila. A nivel autonómico, dende UPTA xa estamos traballando nun Plan de Relevo Xeracional que vai precisamente por ese camiño.
Falaba antes dos problemas de fiscalidade aos que se enfrontan os autónomos. Como se traduce iso en cifras concretas?
Primeiro hai que aclarar que as cotizacións á Seguridade Social non son impostos, senón que son unha protección social. Parece que hai partidos políticos que queren confundir neste sentido. No ano 2023 un autónomo pagaba máis de cotizacións que no 2026 e iso inflúe nas pensións. Imos para atrás. Na comarca do Salnés a pensión media dun autónomo home é de 900 euros e, no caso dunha muller, non chega aos 800. Se o que se quere é seguir fabricando pensionistas pobres, con nós que non conten. No que hai que actuar é no IRPF, hai que baixalo. E isto non é algo exclusivo do Estado, senón que tamén interveñen as comunidades autónomas. De feito o 53% do que se cobra vai para elas.
Que outros problemas sofren os autónomos?
Pois por exemplo o da siniestralidade laboral, que se disparou. Triplicáronse os falecementos de persoas autónomas durante a xornada laboral e cuatriplicáronse os derivados de problemas psicosociais.
E como se percibe o futuro do emprego autónomo na comarca do Salnés?
Aquí hai un claro envellecemento do tecido produtivo. Temos un problema que nos vai levar a que, no prazo de cinco anos, desaparezan 2.000 negocios na comarca. Dígoo abertamente, os que están mantendo o número de autónomos no Salnés son persoas que veñen de fóra do noso país. Menos mal que temos inmigrantes que deciden emprender. Tal e como estamos hai poboacións que poden quedar sen certos servizos.
Hai espazo para o optimismo?
Por suposto. Temos a sorte de ter a xuventude mellor preparada. O que temos é que darlles oportunidades e fomentar que esas persoas que teñen inquedanzas por emprender poidan facelo. Non facelo sería un auténtico despropósito. A diferenza que hai agora con respecto aos anos da crise do 2008 foi que daquela se emprendía por necesidade e agora por convencemento. E iso hai que aproveitalo. É fundamental crear 2.000 postos de traballo na comarca. Fallounos o mar e as conserveiras e fan falla para revitalizar a esta zona a todos os niveis.