El hombre desaparecido en una foto familiar Cedida

Buscan en Vilagarcía a Jesús G.R., un vecino de O Piñeiriño que desapareció ayer por la tarde y que tiene 90 años de edad.

Fue visto por última vez a las 19 horas. En el momento de la desaparición, llevaba puesta una bata. Los vecinos se organizaron para buscarlo. En la Comisaría de la Policía Nacional está puesta una denuncia.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, o si cree haberlo visto, debe llamar a la Policía Nacional (092) o al Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia (112).