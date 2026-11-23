Momento de las anteriores elecciones en el pósito carrilexo

El sector del mar está llamado a las urnas para renovar todos sus órganos rectores el sábado 23 de enero. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución por la que se convocan elecciones a las cofradías de pescadores de toda la comunidad gallega. Un proceso reglado que se hizo por primera vez en el año 2014.

Las votaciones empezarán a las diez de la mañana y los colegios electorales permanecerán abiertos un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho continuadas, según el plan electoral de cada cofradía ratificado por el Servizo de Apoio e Relacións coas Organizacións Sectoriais.

Durante el desarrollo del proceso electoral los órganos rectores y las directivas de las agrupaciones sectoriales estarán en funciones y podrán realizar únicamente actos de simple trámite o de gestión ordinaria. Sus mandatos concluirán con la toma de posesión de los miembros de los órganos rectores electos.

Las elecciones llegan en un momento crítico, sobre todo, en el sector marisquero.