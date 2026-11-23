Actividad marisquera en Carril Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acaba de dar el visto bueno a aumentar en 17.120 euros la cuantía total del convenio de colaboración firmado entre la Consellería do Mar y la Cofradía de Carril para acondicionar bancos marisqueros. En concreto este nuevo añadido permitirá actuar en Corbeiro y en Baía de Terra. La modificación leva la dotación total a 117.537 euros. La actuación responde a la solicitud de la Cofradía de Pescadores de ampliar los trabajos de restauración tras la mortandad registrada en su ámbito con los temporales de inicios de este año. En Corbeiro se actuará sobre unos 3.500 metros cuadrados y en Baía de Terra en unos 10.000. También afecta a A Concha y A Fangueira.