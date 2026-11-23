Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron al conductor de una motocicleta que dio positivo en varias sustancias –entre ellas el alcohol–. El hombre fue localizado cuando circulaba por la calle Alejandro Cerecedo.

De forma paralela los agentes municipales continúan con la campaña especial de control del uso de casco en los patinetes o vehículos de movilidad personal (VMP). La Policía Local suma diez denuncias más a conductores que no llevaban casco, cuando es obligatorio hacerlo. A mayores se tramitan otras 14 por no estar los vehículos inscritos en el registro obligatorio.