Un autobús urbano lleva los lemas elaborados por el CIM por toda la localidad Gonzalo Salgado

El negacionismo y las violencias sexuales centran la campaña del Concello de Vilagarcía con motivo del 25-N. Desde el Centro de Información á Muller explican que se optó por estas líneas de actuación este año debido “aos discursos antifeministas que se están vendo, os dereitos que están perigando e a ameaza de que se poida eliminar o Ministerio de Igualdade”. La campaña más visible será –principalmente–visible en la calle. Habrá cartelería con lemas –diseñados por la artista gallega Esperanza Castro– en las diferentes marquesinas de la localidad y también en un autobús. ‘O machismo ocupa demasiado espazo na nosas vidas’ es el eje principal de actuación. “Falamos dun espazo ocupado de forma simbólica. Referímonos non só a o espazo físico en si, senón tamén a que as mulleres teñen menos cabida nos carteis dos festivais ou tamén na política ou nos lugares públicos”, declaró la agente de igualdad del CIM, Paula Rodríguez. También hacen referencia al tiempo, que es mucho menor para las mujeres que “teñen que ocuparse máis da conciliación”.

Programación

Las actividades de la programación arrancan mañana a las doce del mediodía con la lectura del manifiesto en Ravella. Será una conductora de autobús –un sector tradicionalmente masculinizado– la que lo leerá. Además habrá una actuación de alumnado de la Escola de Música. La siguiente parada es el martes día 1 con una nueva sesión del ciclo de conferencias ‘A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera’ sobre la endometriosis y el anticonceptivo essure. Será de seis y media a ocho en la sala de conferencias. La mesa redonda será con la presidente de la Asociación Essure Galicia, Sabela Landín y con la matrona del Centro de Salud de Vilagarcía, Iria Certo. La sesión acabará con el monólogo ‘Ata a cona. Esa gran descoñecida’, con A Boti.

El día 2 será la proyección –en colaboración con el Cineclube Adega– de la película ‘Sorry baby’, dirigida y protagonizada por mujeres y que versa sobre las agresiones sexuales desde el punto de vista de cómo se sobrevive a una.

Acción transversal

El CIM colabora directamente con la asociación de comerciantes y hosteleros de Zona Aberta. Es por ello que se repartirán pegatinas para colocar en los establecimientos. “Por exemplo faremos unha acción específica para os baños dos locais de ocio”, indican las técnicas. En el de los hombres –a los que se pide una implicación activa– se pondrá el lema ‘Non te laves as mans ante o machismo’ y en el de las mujeres ‘Non queremos aguantar máis merdas, que para iso está o retrete. Basta de machismo’.

A mayores, y aprovechando la campaña navideña y que se sale mucho más por las noches, el CIM municipal hará una acción específica en los locales de ocio nocturno. La idea es repartir pulseras entre las chicas para detectar en las copas si son posibles víctimas de sumisión química. En breve informarán en qué lugares se van a repartir y qué características tendrán de forma específica.