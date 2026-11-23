Los ediles de Esquerda Unida y del BNG en uno de los últimos plenos Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía no lo tendrá fácil a la hora de aprobar la subida de un 6,44% del precio a la empresa Urbaser, encargada del servicio de recogida de basura y limpieza en la localidad. BNG y Esquerda Unida han anunciado que votarán en contra en la sesión plenaria de este jueves. Entienden que la subida –que supone abonarle a la concesionaria 308.000 euros más– es “inaceptable” debido a los reiterados incumplimientos del contrato que ambas formaciones llevan denunciando prácticamente desde que se firmó.

“Non se pode premiar cunha subida de máis de 308.000 euros anuais a unah empresa que non está cumprindo coas súas obrigas. O que debería facer o goberno municipal é esixir que se cumpra o contrato, fiscalizar o servizo e aplicar as penalizacións que correspondan, non incrementar os pagos como se aquí non pasase absolutamente nada”, dice el BNG.

EU indica que los incumplimientos están relacionados con “horarios que non se respectan, esperas de máis dunha semana no servizo de voluminosos, contedores avariados que non se repoñen no prazo de 24 horas comprometido, falta de limpeza das illas e deficiencias evidentes na limpieza viaria”. El portavoz de esta formación, Juan Fajardo, subraya que no son hechos puntuales, sino problemas “reiterados que o goberno local coñece e que mesmo recoñeceu publicamente”.

Nacionalistas e izquierdistas consideran, de hecho, que el ejecutivo de Alberto Varela no puede seguir “mirando cara outro lado”. Dice el BNG que “a veciñanza paga os seus impostos e ten dereito a recibir un servizo de calidade. Non é de recibo que se lle esixa á cidadanía, mentres se mantén unha actitude de absoluta permisividade cunha concesionaria que non está á altura das súas obrigas”. De hecho los nacionalistas insisten en que “os contratos públicos deben cumprirse” y que el Concello “ten a responsabilidade de controlar a súa execución, rclamar as prestacións comprometidas e adoptar as medidas necesarias cando se producen incumprimentos”. Una sensación que comparten desde las filas de Esquerda Unida.

Con todos los informes favorables, la petición de Urbaser depende ahora de los votos del Partido Popular. Es uno de los temas que se debatirá en la sesión plenaria y desde Ravella adelantaron que la subida no repercutirá en el recibo.