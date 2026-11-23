Aparcamiento nuevo en Os Duráns Gonzalo Salgado

El nuevo aparcamiento disuasorio ubicado en la zona de Os Duráns ya está operativo. La superficie ha sido habilitada por el Concello en la calle Aquilino Iglesia. Está justo a la altura del parque infantil y tiene capacidad para acoger a 120 vehículos. Está comunicada con el recinto de Ravella –finca del antiguo Liceo–, que dispone de otras cien plazas. A ellas se añaden 50 más de la parcela situada al final de la calle principal de un barrio que aglutina una de las mayores bolsas de aparcamiento gratuito del municipio, junto con el de la avenida Rodrigo de Mendoza (Finca Douro y Fexdega).

Desde el gobierno local apuntan que la creación de estacionamientos en lugares estratégicos de la ciudad es una de las líneas de su política de movilidad. Enmarcada en el programa VaiCar!, la red de aparcamientos disuasorios suma ya 2.700 plazas con las últimas incorporaciones realizadas en A Escardia (90), en Ravella y la última de Aquilino Iglesia. Anteriormente ya se había ampliado con terrenos de la Rúa Castillejos (en Carril) y los de la Rúa Xunqueira (en A Lomba).

Con este nuevo servicio, el barrio continúa con el proceso de modernización y regeneración urbana iniciado en el primer mandato del gobierno de Alberto Varela con Os Duráns.