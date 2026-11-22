Los hechos ocurrieron en la Avenida da Mariña Mónica Ferreirós

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron a primera hora de la mañana, sobre las 8 horas, a la Avenida da Mariña, tras recibir la movilización del Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia por una pelea entre varias mujeres.

Una confusión llevó a varios particulares a pensar que se trataba de menores de edad, dato que finalmente los policías rechazaron una vez en el punto.

Cuando llegaron, la pelea ya se había terminado, pero pudieron identificar a las participantes. Además, fue requerida una ambulancia de Urxencias Médicas 061 para atender a una de las implicadas, aunque sus lesiones eran de carácter leve.

Por otra parte, la Policía Local instruye diligencias contra una conductora que arrojó una tasa de alcohol superior a los 0,90 miligramos por litro de aire espirado. Iba acompañada en el coche por tres menores de edad.