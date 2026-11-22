Carlos Puga con dos ejemplares que forman parte de la exposición que A Cantarela organizó en el Auditorio MONICA VILA

El otoño siempre ha sido sinónimo de setas en los montes gallegos. Con la llegada de las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas, los bosques se convierten en un escenario privilegiado para los aficionados a la micología, que recorren senderos y espacios naturales en busca de algunas de las especies más apreciadas.

Galicia cuenta con una extraordinaria riqueza micológica, con enclaves especialmente apreciados en los montes gallegos, donde la humedad y las características del terreno favorecen la aparición de diversas especies.

Sin embargo, este año la naturaleza parece haber alterado su calendario. La sequía prolongada y las temperaturas inusualmente elevadas han condicionado el inicio de la temporada donde la aparición de numerosos ejemplares se ha hecho esperar más de lo habitual.

Los efectos de esta situación se han dejado sentir especialmente entre los integrantes de A Cantarela, una entidad fundada en Vilagarcía en 1983 y que lleva más de cuatro décadas dedicadas al estudio, la divulgación y la protección del mundo de los hongos.

Sus integrantes conocen bien los montes de la comunidad y han sido testigos de la evolución de un patrimonio natural que, con el paso de los años, también refleja los cambios ambientales.

La campaña de 2026 comenzó con dificultades. Durante las primeras salidas organizadas por la asociación, la ausencia de setas fue una constante incluso en lugares que tradicionalmente habían ofrecido buenos resultados.

La situación obligó a modificar parte de la programación del Outono Micolóxico -celebrado en Vilagarcía de Arousa entre el 25 de octubre y el 29 de noviembre- y a cancelar una de las exposiciones previstas por la falta de ejemplares suficientes. Un escenario que pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre la meteorología y la fructificación de los hongos.

“La sequía siempre perjudica para que las primeras setas que suelen nacer a finales de agosto no hayan brotado. Llovió muy tarde y la tierra tardó en humedecerse”, reconoce el fundador de A Cantarela, Carlos Puga, a lo que añade que “por contra, el estrés hídrico que tenían los hongos se rompió y con esta humedad, el brote fue muy fuerte e intenso”.

No obstante, la valoración conjunta que hace el impulsor de la entidad es positiva. “Atopamos abundantes setas, aínda que non en moita variedade de especies”, apunta Puga, quien detalla que el boletus es la variedad más fácil de localizar. En el opuesto están las cantarelas, que como él mismo comenta, son escasas. “Dos tricolomas xa non falamos, porque están desaparecidos en combate”, agrega.

Patrimonio natural que va más allá de la gastronomía

Aunque buena parte del interés popular por las setas está relacionado con sus posibilidades culinarias, su importancia en el medio natural es mucho mayor. Los hongos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas forestales, participando en la descomposición de materia orgánica y estableciendo, en muchos casos, relaciones de simbiosis con las raíces de los árboles.

Esta función explica que la riqueza micológica de un territorio no dependa únicamente de la cantidad de lluvia que reciba, sino también de las características de sus suelos, de las especies arbóreas presentes y del estado de conservación de los bosques. Robledales y otras formaciones forestales pueden albergar comunidades diferentes de hongos, algunas de ellas especialmente sensibles a las alteraciones del entorno.

Y es que los cambios experimentados por determinados espacios naturales plantean interrogantes sobre la evolución de las poblaciones de setas.

De los boletus a los níscalos

La variedad de formas, colores y tamaños constituye uno de los principales atractivos de las setas. Entre las especies más conocidas por los aficionados destacan los boletus, los níscalos y las cantarelas, aunque el catálogo micológico de Galicia es mucho más amplio y comprende hongos con características y funciones muy diferentes.

La presencia de una u otras especies varía a lo largo del año, condicionada por factores como la humedad, la temperatura y el tipo de hábitat. Por ello, una temporada escasa en determinadas variedades no implica necesariamente que todas las especies se comporten de la misma manera.

La importancia de conocer antes de recogerlo

El interés por la micología también hace necesario recordar los riesgos asociados a una identificación incorrecta. No todas las setas son comestibles y algunas especies tóxicas presentan características que pueden confundirse con las de otras utilizadas habitualmente en la cocina.

Frente a las creencias populares y los métodos caseros que todavía circulan entre los recolectores, los expertos insisten en la necesidad de identificar con certeza cada ejemplar y recurrir a personas con conocimientos especializados cuando existan dudas.

En este sentido, A Cantarela desempeña una importante labor divulgativa mediante charlas, exposiciones, actividades educativas y un servicio gratuito de identificación de setas. Una iniciativa que permite acercar el conocimiento micológico a la población y fomentar una relación más responsable con el entorno natural.

Carlos Puga, con una cesta de setas MONICA VILA

Más allá de la cantidad de ejemplares que puedan recogerse cada temporada, el verdadero valor de los montes reside en su biodiversidad. Conservarla, estudiarla y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones constituye uno de los principales retos de la micología. Y en terrenos como los que hay en la comunidad gallega, donde las condiciones meteorológicas parecen estar modificando el ritmo tradicional de las cosechas silvestres, observar lo que sucede bajo los árboles se ha convertido también en una manera de comprender los cambios que experimenta el territorio.