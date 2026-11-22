Uno de los platos que se sirvieron Gonzalo Salgado

La incertidumbre marcó la previa del Outono Micolóxico, pero todo se resolvió de forma satisfactoria. Si la falta de setas estuvo a punto de aplazar una de las novedades de este año, no solo finalmente pudo realizarse debido a la llegada de las lluvias, sino que también estas precipitaciones respetaron, en su mayor parte, la jornada grande.

Así, la Praza da Peixería volvió a llenarse de los amantes de las setas, que tuvieron una gran variedad de platos para escoger y probar, elaborados con el hongo como elemento principal. Además, pudieron regarlos con los mejores albariños.

Durante la ‘Festa dos Cogumelos’, día grande del Outono Micolóxico, también se entregaron los premios del Concurso de Cociña. En la categoría de platos salados, el ganador fue César Roo, con ‘Níscalos’; mientras que el segundo premio fue para Sandra Viñas, por ‘Setas á feira ecológicas’; y el tercero para Carlos Rey, por ‘Vieiras de monte’. En cuanto a los platos dulces, el primer puesto fue para Carmen Paz, por un ‘Crumble de manzanas con setas’; y el segundo para Milagros García, por su postre ‘Tarta de otoño’