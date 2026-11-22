Público durante el acto Cedida

El Círculo Artístico y Deportivo Gato Negro de Carril celebró ayer el Día del Socio con la incorporación de cinco nuevos miembros al cuadro de honores. Se trata de Juan Antonio Dávila Crespo, Eduardo Muñiz Vicente, JOsé Luis Camino López, José Oubiña Vázquez y Juan Carlos Chorén Campaña, a los que se les impuso la insignia en reconocimiento a su vinculación con la entidad que ameniza, desde hace muchas décadas, la vida cultural y social carrilexa.

Los actos tuvieron lugar en la sede de la asociación y contó con la asistencia del alcalde, Alberto Varela, de varios miembros del gobierno así como de la presidenta del Gato Negro, Lourdes Durán, otros miembros de la directiva y numerosos vecinos.

Una misa por los fallecidos

La imposición de las insignias de socios de honor fue uno de los actos más emotivos de una jornada que contó con la amenización musical de la rondalla y el grupo de gaitas del Gato Negro, en un evento pensado para todos los socios y socias, según explican desde la entidad.

En realidad, la efeméride ya comenzó el viernes, a las 19:30 horas, con una misa en recuerdo de los socios que fallecieron este año. Así, tuvieron un sentido recuerdo en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol para Nicolás Viqueira Pérez, Mar Barral Núñez, Antonio Veloso Abalo, Avelino Barreiro Moroño, Manuel Bóveda Ríos, Josefa Ares Ramos, Antonio Fieira Méndez, Román A. García Maneiro y José María Conde Teijeiro.

El Gato Negro destaca la participación y compromiso de las personas socias, necesarias para que “la entidad continúe creciendo y manteniendo vivas sus actividades y tradiciones”.

El círculo organiza una programación semanal de actividades que contribuyen a la socialización y al movimiento y, de forma periódica, fiestas y eventos especiales, como los vinculados a las navidades o a los carnavales. Los actos de ayer coincidieron con Santa Cecilia, patrona de los músicos.