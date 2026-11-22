Un paseo electoral de Besteiro en Vilagarcía en 2023 Gonzalo Salgado

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, estará el próximo martes en Vilagarcía para asistir al mitin central del puño y la rosa de cara a la cita del domingo 29 de noviembre.

Será a partir de las 19:30 en el Salón García, para respaldada a la representante de O Salnés en las listas al Congreso, Tania García, portavoz del gobierno local, que estará representado también en el escenario por el alcalde, Alberto Varela.

El cuarto ponente del mitin socialista será el regidor vigués, Abel Caballero, que estos días se hizo muy viral en las redes sociales por sus bailes en el mitin con Pedro Sánchez, en Santiago de Compostela.