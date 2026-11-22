Alba González | “O que temos máis preto é o que menos coñecemos e hai que poñelo en valor”
A Asociación Xiada en Marcha, xurdida no 2015 como un grupo de amigos, conta cuns 120 socios que comparten o gusto por andar
Alba González forma parte da Asociación Xiada en Marcha, xurdida no 2015 como un grupo de amigos que se reunía para facer andaina e coñecer Galicia. Ese grupo foise ampliando e no 2019 decidiron constituíla como asociación con todas as da lei.
Por onde comezaron eses roteiros para coñecer Galicia?
O primeiro que fixemos foi polo río Lérez. Este ano, como celebramos o décimo aniversario xa que no Covid non houbo actividades, en xaneiro volvemos ir ó mesmo roteiro, dez anos despois.
De cantos quilómetros os fan?
Nun primeiro momento facíanse sobre 12 ou 14 quilómetros, pero pasaron 10 anos pola xente e agora facemos sobre 8 quilómetros. Nalgúns meses, adaptámolos a persoas con máis dificultades para camiñar. E despois de cada roteiro facemos unha comida cunha sobremesa na que se toca música, cántase...
A organización de cada roteiro será complicada, logo.
Si, porque hai que tamén hai que contratar autobuses e ó ir 50 persoas é difícil atopar un lugar grande para comer. Sempre as facemos en sábado e vai por orde de inscrición.
Cada canto adoitan facelas?
Todos os meses, menos en agosto e novembro, que facemos unha romería e unha gala. E o roteiro de decembro, polo tema do tempo, adoitamos facelo urbano.
Onde toca este ano?
A Ferrol. Ese roteiro faise cun guía que nos explique a historia do lugar, porque aprendes máis.
E saen de Galicia ou non?
Algúns meses imos polo norte de Portugal, temos ido a Asturias, Cantabria, Valladolid... Pero ás veces o que temos máis preto é o que menos coñecemos e hai que poñer en valor ese patrimonio.
Algún roteiro pendente? Quen os propón?
Quedáronme ganas de coñecer a costa Ártabra. E as propostas poden partir tanto dos socios como da directiva. Incluso as poden organizar os socios.
Levan algún calzado ou material específico?
Dependendo das condicións meteorolóxicas intentamos levar bastóns por se hai lama e botas se imos ir por montaña. Noutros roteiros que son por paseos, con tenis é suficiente.
Cal é o perfil dos participantes?
Ó principio foi un perfil máis interxeracional, pero os que traballan téñeno máis complicado para vir e agora a maioría son xente xubilada.
Cantos socios teñen agora?
Sobre 120. Teñen unha cuota anual porque necesitamos un seguro para as andainas. Logo, cada mes, se participan na actividade, hai unha cuota de 40 euros para cubrir autobús, comida, etc.
Pódese ir sen ser socio?
Ás andainas non, polo tema do seguro. Pero si poden participar tanto na romería como na gala.
Cónteme sobre esa gala e esa romería que fan no verán.
A gala que facemos en novembro é unha pequena festa para reunirse, facer balance e entregar un premio ó socio que foi máis activo ese ano. Faise no Churrasco de Rubiáns e tamén sorteamos cousas que nos donan colaboradores. No tocante á romería, xurdiu de casualidade porque aquel grupo inicial quería ir ó Rocío en Andalucía e, como non puideron, decidiron organizar unha especie de Rocío aquí, mesturado coa romería galega. Primeiro facemos unha sesión vermú na alameda de Vilagarcía, con gaiteiros. Despois co tren turístico imos ata Carril e alí seguimos co vermú na praza da Liberdade. Posteriormente facemos unha marcha coa imaxe que representa á nosa asociación, que é unha escultura de Manolo Chazo, meu pai. Logo, nunha finca a carón do cemiterio de Carril temos un catering, actividades, un pregón, actuacións de grupos propios e pola noite vén un grupo contratado e repartimos callos.
Xa se sabe o premiado da gala?
Está a cousa no aire, pero case claro. É unha votación entre a directiva, para que sexa sorpresa.
A vostede que lle aporta o camiñar, por que lle gusta?
Poder estar sen teléfono, sen preocupacións e coñecer sitios diferentes que ó mellor están aquí ó lado e nunca tes tempo de visitalos. Tamén o estar con xente de xeracións diferentes e formar unha comunidade.