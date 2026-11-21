Zona del parque de Matosinhos Gonzalo Salgado

El Concello de VIlagarcía pondrá en marcha durante la próxima semana la nueva turna de mejora y mantenimiento de los parques infantiles, con actuaciones que beneficiarán a dos zonas del núcleo urbano, Matosinhos y Santa Ana, y a una del rural, la de San Xoán de Bamio. A través del departamento de Medio Ambiente y en el marco de estos trabajos, se creará una instalación biosaludable para adultos en la zona de ocio de la parroquia situada en el límite con Catoira.

La inversión total a realizar en estos trabajos es de 70.000 euros. A mediados de semana comenzarán a ampliar la zona de juegos de Matosinhos, atendiendo a una petición realizada por personas usuarias de la zona. La actuación consiste en la creación de un espacio nuevo, con seis elementos, destinados a la infancia de menor edad, de tal forma que complemente a los ya existentes para los mayores.

Serán de madera y consistirán en una torre activa con elmentos para trepar y tobogán, un carrusel, una estructura de equilibrio, una casita y columpios. “Desta maneira, facilítase que familias con crianzas de diferentes idades dispoñan de áreas axeitadas para que os seus fillos poidan divertirse no mesmo espazo”, señalan fuentes municipales.

El siguiente paso del personal de Medio Ambiente será en Bamio. En el parque del entorno de la capilla de San Xoán se renovará la gran estructura de juegos, que estaba deteriorada por el uso y la exposición a la intemperie. Allí se colocará una torre activa nueva con zonas de escalada, tobogán y barra de bomberos.

Zona para perros

Además, recogiendo la demanda vecinal, en esta zona también se creará un parque biosaludable, compuesto de cuatro aparatos, para la realización de ejercicios físicos y para mejorar la movilidad de las personas adultas.

El tercer parque infantil en donde se realizarán obras de mejoras será el de Santa Ana, situado en la urbanización de A Xunqueira. Allí se sustituirán todos los elementos antiguos por otros completamente nuevos. La adquisición de los mismos se adjudicó en la Xunta de Goberno de esta misma semana, por un importe de 17.255 euros, a la empresa HB Ibérica. Se trata de una estructura multifunción, dos asientos de columpio y dos juegos de resorte, según explican desde Ravella. Esta fase de los trabajos también se aprovechará para reponer elementos de madera y arreglar las puertas del parque canino de Fexdega, de tal forma que los animales no puedan salir del recinto destinado a su ocio.

Por otra parte, dentro de estas tareas periódicas de mantenimiento, esta semana volvió a abrir la zona de juegos para la infancia de menor edad en el parque Miguel Hernández, donde se estaba acondicionando el pavimento y el cierre perimetral de madera.