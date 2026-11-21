Paso a disposición de un detenido en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La creación de la cuarta unidad judicial en Vilagarcía llega como agua de mayo para las plantillas, que ven como la saturación se ha incrementado todavía más en los últimos meses. Así lo señalan desde Alternativas pola Xustiza, sindicato que lleva años luchando por la ampliación y que señala que, solo en el último año, los procedimientos pendientes de incoar aumentaron en un 600 por ciento, mientras que los escritos pendientes lo hicieron en un 93,4 por ciento.

“A entrada en funcionamento do NUMO non mellorou a situación de Vilagarcía”, explica Pablo Valeiras, delegado de AXG-CUT, en referencia a la puesta en marcha del Novo Modelo Organizativo do Servizo Público de Xustiza. En la localidad arousana, según el portavoz sindical, “parecía imposible que empeorara, pero empeorou máis”. Por ello, llevan desde 2010 reinvidicando, junto a las personas trabajadores de los juzgados, la creación de esta cuarta plaza, que aprobó hace unos días el Ministerio de Justicia e incluyó en la nueva planta. “É a solución aos problemas de carga de traballo”, dice AXG.

Dos turnos

Con la creación del que antes se conocía como cuarta plaza, además, se podrá crear un turno de tarde, habiendo un horario de 9 a 14 y otro de 17 a 20, según explican desde el sindicato, por lo que supondrá también importantes beneficios para la ciudadanía. “Terán unha mellor atención. É un logro histórico”, dice Valeiras, que se compromete a seguir luchando, junto a los trabajadores, para que se ponga en marcha.

Fue en 2010 cuando no solo Alternativas pola Xustiza, sino también otros sindicatos como CIG, UGT y CCOO, pedían al Pleno la aprobación de una moción para reivindicar la creación de un cuarto juzgado en el municipio. La Corporación dio el visto bueno a la primera iniciativa en asumir esta demanda. No será la última. Hubo que esperar 16 años para que la medida fuese una realidad, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado.

Hasta ahora, la actuación prevista era la de ampliar el edificio judicial, pero el Partido Popular de Vilagarcía dio a conocer que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Presidencia, ya cuenta con un proyecto en el que se habla de remodelación y que la intención es ponerlo en marcha en la máxima brevedad posible, para agilizar la creación de esta cuarta unidad.

Piden refuerzos temporales

En todo caso, mientras esta actuación no es una realidad, desde Alternativas pola Xustiza reclaman que se pongan refuerzos para gestores y tramitadores de la plaza número 1. “Están absolutamente desbordados”, señala Pablo Valeiras.

Son datos que, de hecho, Vilagarcía lleva años arrastrando, como muestra también las estadísticas que publica el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre del año, que inciden en la misma tendencia de los ejercicios anteriores.

Así, entre enero y junio de 2026, la tasa de congestión de los juzgados vilagarcianos fue de 5,54 puntos, dos por encima de la media gallega y tres más que la tienen, por ejemplo, los de Vigo. Supone un incremento del 90 por ciento, unos datos que son todavía más preocupantes si se tiene en cuenta que el número de litigios descendió con respecto al mismo periodo del año anterior en un 11 por ciento, auqnue también las tasas de resolución sufrieron un bajón del 42 por ciento. Son tendencias que ahora se espera corregir con la creación de una cuarta sala, después de que el Consejo de Ministros aprobara la nueva planta judicial. Pendientes también de más plazas están, desde hace años, los juzgados de la comarca de Barbanza, en Ribeira.

Los otros dos juzgados que se contemplan en la nueva planta diseñada por el ministerio de Félix Bolaños, son nuevas unidades en Ponteareas y Viveiro. Además, la orden incluye la dotación de una nueva plaza de magistrado para la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.