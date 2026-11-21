Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Una patrulla de la Policía Local interceptó al conductor de una motocicleta que trató de escapar tras un intercambio con una persona que iba en patinete. Al percatarse de la presencia de los agentes intentó huir, arrojando además varios envoltorios.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, en el entorno de Pablo Picasso. Previamente, el motorista había entregado al otro conductor una pequeña bolsa.

Los agentes le dieron el alta y al ver que intentaba huir lo persiguieron, recuperaron los envoltorios arrojados, lo interceptaron, lo cachearon y le incautaron estupefacientes y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Además, fue denunciado por conducir bajo los efectos de las drogas y detenido por un presunto delito contra la salud pública, por lo que fue entregado en Comisaría y pasará a disposición judicial. Asimismo, el cuerpo municipal intervino en un accidente de circulación en la glorieta de la N-640 con la Avenida de Cambados, en el que no hubo que lamentar heridos.