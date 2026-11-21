Esquerda Unida se erige como "a forza máis útil" de Vilagarcía tras la compra de la 'Casa de las mil ventanas'
La formación se compromete a seguir siendo "teimudos e pesados" para que se haga la residencia y el centro de día
Esquerda Undia celebra que “nosa histórica reivindicación sexa unha realidade”, en referencia a la compra de la mansión y la parcela de los Duques de Terranova, en A Comboa. De esta manera, la conocida como ‘casa de las mil ventanas’ dejará de ser, señala Juan Fajardo, “un patrimonio inaccesible” para convertirese en un “espazo público para todos e todas, ao servizo de Vilagarcía e da súa veciñanza”.
La formación recuerda que, durante años, defendió “en solitario” esta actuación, al considerar que “este patrimonio non podía seguir coenado ao abandono, nin alleo aos intereses da maioría”, por lo que “comprometimos a nosa palabra, o noso traballo e o noso esforzo para acadalo e hoxe podemos afirmar que ese compromiso deu os seus froitos”, señala Fajardo.
En el próximo mandato
Una actuación que demuestra, incide EU, que “somos útiles, que sabemos para que estamos nas institucións e que, a pesar do noso peso na Corporación, somos capaces de impulsar iniciativas fundamentais”. Por ello, concluyen que “somos a forza máis útil por representante” en el Pleno del Concello “sen lugar a ningunha dúbida”.
Esquerda Unida apunta que con esta y otras actuaciones “temos demostrado que cumprimos coa nosa palabra, que a nosa forza institucional serve para conseguir melloras concretas”, pero incide en que “este paso non é o fin do camiño”. En este sentido, Esquerda Unida se siente animada a “afrontar outro mandato demostrando que somos a forza máis útil e, posiblemente, a única garante para que a creación dunha residencia e centro de día nese espazo sexa unha realidade no futuro”, proyecto con el que reafirman su compromiso, con el objetivo de que se realice durante el próximo mandato. En este sentido, anuncian que serán “teimudos e pesados” para lograr que este objetivo se convierta en realidad.